Nel 32° minuto di, il direttore di gara Maresca ha estratto il cartellino giallo per Danilo, sanzionando un intervento su Thuram in fase di ripartenza. Considerando che il difensore brasiliano era già diffidato, sarà costretto a saltare il prossimo incontro della Juventus contro l'Udinese. Questa assenza rappresenta una perdita significativa per la squadra. In vista della sostituzione, Massimiliano Allegri potrebbe scegliere tra Alex Sandro e Rugani per rimpiazzare Danilo, prendendo in considerazione le dinamiche di gioco e la strategia da adottare per affrontare l'Udinese.