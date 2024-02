Dopo la vittoria dell'Inter, l'ex giocatore della Juventus Juanha festeggiato sui social media, esprimendo i suoi complimenti ai nerazzurri con un entusiastico "Vamos Inter, complimenti raga". I tifosi interisti apprezzeranno sicuramente il gesto sportivo di Cuadrado, mentre i tifosi della Juventus potrebbero sentirsi ancora più amareggiati dalla sconfitta, vedendo un ex compagno di squadra esultare per la vittoria avversaria. In molti, tra i tifosi bianconeri, l'hanno preso di mira per questo suo festeggiamento, vedendoci una mancanza di rispetto per chi per tanti anni lo ha sostenuto.