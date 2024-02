L'atmosfera infuocata si fa sentire nei dintorni di San Siro in attesa dell'arrivo dei pullman delle due squadre. Una folla di tifosi si è radunata con grande entusiasmo, scatenando cori e insulti contro la. La rivalità tra i nerazzurri e la squadra torinese emerge con forza, e il coro provocatorio "Serie B, Serie B" si diffonde tra i presenti. La tensione è palpabile, e il clima è reso ancora più elettrico dalla partecipazione massiccia di sostenitori, creando un'atmosfera che ricorda gli eventi calcistici più intensi. La folla accalcata e la fervente partecipazione dei tifosi riflettono la passione travolgente che circonda questo incontro, alimentando l'attesa e contribuendo a rendere l'evento un'esperienza memorabile per gli appassionati di calcio presenti.Da segnalare anche cori e sfottò per il tecnico bianconero, Massimiliano. Fuori da San Siro, infatti, è presente lo striscione: "". All'arrivo die pullman: fochi d'artificio per i nerazzurri, insulti e cori per i bianconeri.