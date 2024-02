Massimiliano, durante la conferenza stampa, ha rivelato ai media che i nuovi acquisti Tiagoe Carlossaranno inclusi nella lista dei convocati per la partita di domani contro l'Inter. Questa notizia ha generato grande attesa e interesse, poiché i tifosi anticipano con entusiasmo l'esordio dei nuovi talenti nella sfida cruciale. La decisione di schierare i nuovi arrivi rivela la fiducia del tecnico nella loro prontezza e capacità di contribuire fin da subito. L'inserimento di Djalò e Alcaraz potrebbe portare una ventata di freschezza e nuove prospettive alla Juventus in questo confronto di alto livello.Su, però, Massimilianoha aggiunto che il difensore è ancora indietro di condizione. Difficile, dunque, vederlo in campo.- "Domani sera a Milano andremo tutti, abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot. Abbiamo i due nuovi. Djalò è più dietro, Alcaraz oggi farà il primo allenamento. Andremo tutti a Milano"- "Mi soddisfa perché è un giocatore giovane, voglioso di far bene. Si metterà a disposizione. Ha voglia di imparare. Sono contento, ma è tutto da scoprire, arriva da un campionato diverso. Djalò? E' indietro, viene da un'operazione al crociato. Verranno entrambi, sì".