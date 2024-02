La sconfitta per 1-0 contro l'Inter è un amaro verdetto per la Juventus e potrebbe segnare la fine del sogno scudetto. Ciò che delude particolarmente è l'atteggiamento della squadra bianconera, apparso arrendevole e incapace di rispondere alle iniziative dei nerazzurri. Tra i giocatori sotto le luci dei riflettori per le prestazioni meno brillanti spicca Dusan Vlahovic, protagonista di diversi errori che hanno contribuito alla deludente performance complessiva della squadra. L'analisi critica della partita e delle singole prestazioni è al centro del video a caldo di Marcello Chirico.



