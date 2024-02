Dalle immagini fornite da Dazn, al termine dell'incontro tra, è emerso che Federicoha lasciato il campo zoppicando. Tuttavia, per l'attaccante bianconero, non sembra esserci motivo di preoccupazione eccessiva. Chiesa avrebbe riportato una botta al piede, ma le sue condizioni non dovrebbero comportare un fermo prolungato. Questa notizia sarà sicuramente accolta con sollievo dai tifosi della Juventus, considerando l'importanza di Chiesa nell'organico e la sua costante contribuzione al gioco della squadra. La speranza è che possa riprendersi rapidamente da questo inconveniente.