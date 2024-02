Inter-Juventus: i dubbi di Allegri

Non c'è assolutamente nulla da inventarsi. Perbatte il tasto della continuità: squadra che finora ha vinto, che l'ha fatto quasi sempre, è pronta a ritrovarsi sul terreno di San Siro. La Juve sarà 3-5-2 e sarà in versione 'normale', né in difesa, né all'attacco. Contro i primi della classe se la giocherà con le armi a disposizione.Oh, chiaramente con una differenza importante, non di poco conto: c'è pure Federiconell'arsenale delle soluzioni. Non ci sarà molto probabilmente, che aspetta ancora di completare alcuni blocchi burocratici, che dunque questa mattina non si è allenato con i compagni. Domani sarebbe la prima volta, ma è già rifinitura. Ergo: a Milano potrà pure andare, verosimilmente lo farà in gita.Non ci sarà alcuna sorpresa stile Milik con l'Empoli - tanto per capirci -, ma non vuol dire che Allegri non abbia i suoi dubbi. Dietro sembra tutto lineare (Djalò sarà convocato?), mentre in mezzo Rabiot ha recuperato e McKennie e Rabiot sembrano certi di un posto. Eccoci qui, alla resa dei conti e dei pensieri: il solito dubbio sull'esterno torna.? L'americano sta tornando in ottima forma. Il serbo però l'anno scorso fu decisivo a San Siro.Occhio poi al ruolo di dieci. Si è parlato tanto di Miretti, di Yildiz e del ritorno di Chiesa. Dopo la panchina con l'Empoli, al momento è il turco in vantaggio. E non di poco. Allegrate, al momento, non se ne prevedono: la Juve si aggrappa alle certezze di Max. Dusan Vlahovic prima di tutti e su ogni altro.