Tra i vari dettagli da tenere d'occhio in questo, spicca l'atteggiamento di Massimilianoin panchina. Secondo quanto riportato da Dazn, è bastato appena 1 minuto e 40 secondi al tecnico livornese per esplodere di emozioni. Nel momento in cui l'Inter ha guadagnato il primo angolo, Allegri ha reagito in modo fulmineo: si è tolto la giacca e l'ha lanciata verso il suo secondo, Marco Landucci. Questa rapida reazione sottolinea l'intensità dell'incontro e promette una partita che terrà tutti con il fiato sospeso, compreso il coach Allegri.