IL COMMENTO DI MISTER ZAPPELLA

Da Juventus.com:Le parole di mister Giuseppe Zappella al termine della sfida pareggiata per 3-3 dalla Juventus Women a Milano in trasferta contro l'Inter - prima giornata della Poule Scudetto 2024.«C’è il rammarico per le occasioni sprecate che sono state tante: le altre squadre contro di noi fanno poco e raccolgono tanto. Noi invece costruiamo e non riusciamo a portare a casa i tre punti. Sono contento perché ho visto in campo quello che ho chiesto alle ragazze, sotto il punto di vista dell’atteggiamento mi sono piaciute. Il lavoro da parte mia e dello staff sarà di ridare equilibrio alla squadra, troppo spesso prendiamo ripartenze e soffriamo. Echegini è stata catapultata in una realtà completamente nuova per lei, che arriva dal college e da una situazione diversa: si è ritrovata a Vinovo a far parte del club più titolato d’Italia, quindi va gestita bene - per me ha avuto un ottimo impatto a gara in corso e sapremo sfruttare al meglio le sue caratteristiche da qui in avanti. Bragonzi è un centravanti forte e sicuramente anche lei mi dirà che poteva fare di più: ha tutta la mia stima, la rivedrete ancora in campo - o dall’inizio o a gara in corso, perché voglio sfruttare il potenziale dell’intera rosa. Oggi ha lottato contro un’ottima difesa. Sono felice del fatto che la squadra vada più in verticale e sfrutti meglio le corsie laterali, ma non posso essere soddisfatto dell’equilibrio che è venuto meno e dell’aver concesso troppo: io e lo staff lavoreremo su questo».Il video della nostra inviata Miriana Cardinale: