Non è mai una partita qualsiasi. Ilè sempre il derby d'Italia, e oggi a viverlo sono le ragazze della, in campo allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni contro l'femminile dell'ex Rita Guarino. Una partita fondamentale per entrambe le squadre, divise da soli due punti in classifica con le bianconere al secondo posto a quota 21, a -6 dalla Roma capolista. Fischio d'inizio alle 14.30, l'attesa dunque è quasi finita.: Durante; Sonstevold, Van der Gragt, Kristhansdottir, Robustellini; Santi, Pandini, Mihashi, Karchouni; Bonetti, Polli. All. GuarinoA disposizione: Belli, Marinelli, Brustia, Chawinga, Merlo, Dragoni, Alborghetti, Simonetti, Nchout Ajara: Peryaud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. All. MontemurroA disposizione: Aprile, Lundorf, Sembrant, Duljan, Gunnarsdóttir, Zamanian, Cernoia, Cantore, Bonfantini