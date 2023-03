Torna in campo la Juventus Women dopo la vittoria della scorsa settimana a Vinovo contro il Milan. Joe Montemurro per questa gara recupera Lisa Boattin dopo l'infortunio rimediato in Nazionale. Una gara chiave per poter credere ancora nello Scudetto quella di oggi allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. La Juve sfida l'Inter per la quinta volta in questa stagione: nei precedenti due vittorie della Juve di cui una ai supplementari nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, e due pareggi.LE FORMAZIONI UFFICIALIInter: in attesaJuve Women: in attesa