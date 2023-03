La Juventus Women pareggia la semifinale di andata di Coppa Italia a Konami YDC. Una buona Inter. Le nostre pagelle:Nel primo tempo si supera, prima su Nyoja e poi su Merlo, salva il risultato. Una grandissima partita.Forse avrebbe potuto fare di più sul gol di Merlo che vale il pareggio. Una gara non impeccabile.Protagonista di una chiusura superlativa su Njoya ad inizio ripresa. Tiene bene Chawinga nella ripresa quando subentra.Un brutto colpo con Van Der Gragt che le costa una vistosa fasciatura. Avvia un duello con Polli che si vede poco in gara.Prova anche la conclusione. Una partita pulita, fa quel che può.Geometrie a centrocampo. Sufficiente. Una buona partenza.Sottotono, decisamente. Si vede poco. Anche tra le linee. Dal 755 un'indecisione che può costare cara su Chawinga.Una gara buona. Coronata dal gol del vantaggio della Juventus. Prova anche qualche conclusione, una buona parata di Piazza. Dal 76'6 entra bene in gara.Ancora non trova la miglior condizione. Parte con una grande accelerazione ma poi poco altro. Dal 75'6 almeno ci prova aggiunge brio alla gara.Quasi mai nel vivo dell'azione. Van Der Gragt la imbriglia e lì resta. Dal 82S.V.Tante ombre, davvero tante. Protesta, si fa ammonire per un'ingenuità. Non di certo una buona gara.Le assenze pesano ma la Juve deve fare di più.