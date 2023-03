La Juventus Women si porta in vantaggio dopo un quarto d'ora di gara con la rete di Linda Sembrant dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa a segno Sara Gunnarsdsottir e Barbara Bonansea per la Juventus. Per l'Inter Chawinga. Queste le nostre pagelle:Nel primo tempo chiude bene su Chawinga. Incredibile allo scadere del primo tempo in parata su Thogersen.Si propone in avanti spesso. Una buona gara, un pallone perfetto sulla testa di Beerensteyn che spreca.Un duello incredibile quello che avvia con Chawinga, quando Salvai è in forma non si passa. The wall.Un rapace in area di rigore per la rete del vantaggio, forse con l'aiuto del braccio. Un gol pesante, nella ripresa prova a replicare su assist di Cernoia ma non riesce.Si propone, si vede e poi torna indietro in fretta e nel primo tempo protagonista di una chiusura provvidenziale.Chiama la calma alle compagne nella ripresa. Poco dopo è l'autrice dell'assist per Gunnarsdottir e il gol del raddoppio.Geometrie a centrocampo. Mette ordine e contiene benissimo Karchouni. Si smarca benissimo e mette a segno il raddoppio.Sottotono, non entra nel vivo del gioco. Montemurro la sostituisce, forse non stava bene. Dal 46'6 rientra in campo dopo l'infortunio alla caviglia.Si sacrifica molto per permettere le incursioni a Gama. Un lampo nel primo tempo con cui fa sporcare i guantoni a Durante. Sul finale però chiude la gara incrociando con il destro.Si trova sola davanti a Durante e non inquadra la porta. Si muove, ma viene servita poco. Ammonita. Dal 76'7 un assist al bacio di tacco per Bonansea che chiude la gara.Prova a replicare il gol fatto contro il Milan una settimana fa ma Durante respinge. Si divora un gol di testa. Dal 86'S.V.Una gara importante, una finale, in cui doveva fare i tre punti ed è riuscito. La corsa Scudetto resta aperta.