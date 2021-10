Le Juventus Women vincono 2 a 1 contro l'Inter e continuano la striscia di vittorie in campionato. Vittoria che, però, arriva con una prestazione nel complessivo insufficiente. Di seguito le pagelle della partitaOttima prestazione e diverse parate magari non difficilissime - la più bella arriva a gioco fermo, non vale ma va segnalata -, ma importanti, dove era necessario essere ben posizionate. Sul gol non può nulla, nonostante arrivi sul primo palo. A 2 minuti dalla fine salva su un calcio di punizione dalla distanza- È brava ad offrire la sovrapposizione, ma i cross sono troppo spesso fuori misura: così è inutile- Di mestiere, di esperienze. Magari non sempre bellissima dal punto di vista estetico, nei suoi interventi, ma sicuramente efficace- Tanti errori tecnici con il pallone tra i piedi. Troppo leggera in marcatura, nell'occasione del gol che vale l'1 a 1- La forza è niente senza il controllo: essere completi è un valore aggiunto nel calcio; e lei è un valore aggiunto per le Juventus Women. Quando sale diventa la più pericolosa delle sue e a dieci minuti dalla fine mette il pallone sulla testa di Staskova, per il gol del 2 a 1- Manca il suo filtro a centrocampo, dove l'Inter trova troppo spazio per alzare il baricentro (Dal 67'- C'è il suo zampino nel gol che sblocca il match. Questa Cernoia, se è in grado di correre, deve stare in campo)- Gioca con le pantofole, perde tantissimi palloni e nel primo tempo rischia l'autogol: manca di concentrazione- Nemmeno lei è in giornata, ma ogni tanto prova a verticalizzare, inventare qualcosa. Non è sempre precisa, ma dà un po' di brio dalla cintola in su (Dal 74' CARUSO s.v.)- A tratti ci si dimentica della sua presenza in campo. Forse è quello che hanno fatto anche le giocatrici dell'Inter, che poi la vedono volare sul secondo palo, per il gol che vale l'1 a 0. Un gol pesantissimo, che arriva nella prestazione peggiore della stagione: così fanno le campionesse (Dal 74' BONFANTINI s.v.)- Qualche buona sponda e poco altro. Nel primo tempo spreca una buona occasione, non da lei. Nella ripresa mette un cross preciso per l'incornata di Bonansea: anche quando non brilla risulta decisiva (Dal 74'- Entra e risolve la partita. What else?)- Nel secondo tempo un'azione meravigliosa e un gran tiro che sfiora il palo. Ecco, oltre a questo nient'altro. Un'azione che ne dimostra le qualità; qualità che vengono ben nascoste per tutto il corso del match- Subito dopo il gol di Bonansea cambia volto alla squadra con tre sostituzioni e un minuto dopo arriva il gol del momentaneo 1 a 0. Troppo frettoloso, nell'occasione