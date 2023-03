Rita Guarino, tecnico dell'Inter Women, ha parlato dopo la sconfitta con la Juve: "Avremmo dovuto sfruttare meglio lo spazio che la Juve ci ha concesso nel primo tempo in fase di rifinitura. Abbiamo fatto scelte sbagliate, l'atteggiamento della squadra è stato propositivo, aggressivo, coraggioso. Abbiamo alzato la squadra, le richieste sono state rispettate."Gli episodi a volte fanno la differenza. Non ho visto una Juve superiore, ho visto una partita sporca, con palle alte, una partita non piacevole, molto tattica. In questi scontri diretti bisogna veder e l'efficacia di quello che si produce e potevamo incidere di più."POLEMICHE ARBITRALI - "C'è amarezza, non ho visto la superiorità della Juve, è chiaro che gli episodi a volte compromettono le partite. Non sono abituata a commentare gli arbitri, qualcosa da migliorare c'è ma non sono io che devo giudicare, ci sono i responsabili".