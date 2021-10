Alcune dichiarazioni a Tuttosport di Francesca Durante,"Sento carico l'ambiente nerazzurro: si sfidano due grandi club e l'adrenalina è altissima! Vero che vale 3 punti come le altre partite, ma questo match si presenta da solo... Battere la Roma per noi è stato importante dopo un momento difficile. Abbiamo dato un bel segnale: se giochiamo da squadra, possiamo stare allo stesso livello delle migliori. All'Inter ho trovato un ambiente accogliente e professionale, pieno di persone umili, dedite al lavoro, pronte a stimolarti e aiutarti. Non avrei potuto chiedere di meglio!""Avendo uno strapotere qua in Italia, occorre una prestazione di altissimo livello sia tattico che tecnico, con attenzione ma anche audacia. Portiamo rispetto a un'avversaria che ha dimostrato di non avere rivali, ma il bello del calcio è partire dallo 0-0 e poter dire la propria.""Con Martina Lenzini ho giocato tanti anni nelle Nazionali, Cecilia Salvai mi aiuta tantissimo nei ritiri con le Azzurre: una grandissima persona con la quale scherzo molto.""Nelle prime sei partite abbiamo cominciato a costruirci un'identità, stiamo migliorando come singoli per dare di più al collettivo"."Da piccola neanche sapevo che esistesse il calcio femminile, sono cresciuta col mito di Gigi Buffon. Quando poi sono entrata in questo mondo, il mio modello è diventata Hope Solo: sono pure andata a Seattle per vederla giocare".