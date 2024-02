La Juventus Women torna in campo dopo la vittoria ottenuta contro il Como e vuole allungare la sua striscia positiva. Sul cammino della squadra di Montemurro c'è l'Inter, nella sfida dell 'Arena Civica Gianni Brera, con le due squadre che si stanno affrontando in questi istanti. Brutte notizie per le bianconere, che dorvanno fare i conti ancora una volta con l'assenza di Gunnarsdottir. La giocatrice bianconera è ancora out a causa del problema al polpaccio che le aveva impedito di scendere in campo anche nel turno precedente contro il Como.