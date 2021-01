10







di Nicolò Vallone

La Juventus Women è campione d'inverno a punteggio pieno! A Milano le bianconere battono l'Inter 3-0 nel primo derby d'Italia di questa domenica di fuoco: a segno nel secondo tempo Girelli (rigore), Galli e Pedersen, dopo primi 45' decisamente sotto tono dopo le fatiche di coppa.



GIULIANI 6,5 - Corre pochi pericoli, ma quando li corre salva il risultato



HYYRYNEN 6 - Presidia la fascia con attenzione

90' LUNDORF s.v.



GAMA 6 - Non sempre precisa, sente la fatica dei numerosi impegni, ma vedendola condurre il pressing alto nella trequarti avversaria le si perdona tutto



SEMBRANT 6 - Ordinaria amministrazione



BOATTIN 6,5 - Appena può mette quel guizzo in più sulla sinistra



GALLI 7 - Quando si dice "lavoro oscuro" non è un luogo comune: occupa sempre lo spazio giusto e poi "esce allo scoperto" con il missile perfetto del raddoppio



PEDERSEN 6 - Non riesce a prendere in mano il gioco, ma salva la prestazione sul finale trovando la via del gol (seguita da un palo)



CARUSO 6,5 - Se Rosucci fa panchina la "colpa" è sua, una delle poche a mostrare buono smalto nel difficile primo tempo delle bianconere

46' CERNOIA 7 - Entra lei, i giri del motore si alzano



BONANSEA 6 - Una media perfetta tra l'insufficienza del primo tempo e una bella ripresa



GIRELLI 7 - Anche quando sembra in difficoltà, alla fine la risolve sempre lei

73' STASKOVA 6,5 - Meno appariscente di Girelli ma fa sempre il suo con pulizia tecnica e sponde precise



HURTIG 5,5 - Giornata no per la svedese, che ci prova in tutti i modi ma il mirino è fuori centro

81' ZAMANIAN s.v.



ALL. GUARINO 7 - Nel primo tempo le cose non vanno e lei nell'intervallo tira fuori il meglio da questa squadra, peraltro indovinando una sostituzione a dir poco coraggiosa (Caruso era stata una delle migliori)