Tre punti importantissimi per la, che batte l'in casa per 2 a 0. Di seguito le nostre pagelle delle bianconere in campo.- Non sbaglia niente, sempre attenta e preziosa. Se la Juve conclude il primo tempo sullo 0-0 è anche per merito suo.- Nel primo tempo è una delle migliori, sempre propositiva in avanti e attenta in fase difensiva. Cala un po' sulla distanza.- La sua partita dura solo 38 minuti, dopodiché è costretta a dare forfait per un problema fisico. Peccato, al centro della difesa si stava rendendo protagonista di un'altra ottima prova (dal 38'- Non fa rimpiangere Rosucci, preziosa anche l'ammonizione spesa sul finale)- Forse meno "impegnata" delle altre compagne di difesa, ma svolge un lavoro prezioso.- Qualche rischio nel primo tempo, ma la sua prova è sicuramente positiva. Si fa valere sulle avversarie con tutto il suo talento.- Il gol è il giusto premio a una prova di sostanza, in cui prende parte a pressoché tutte le azioni offensive della Juve.- Il metronomo del centrocampo è lei, su buona parte delle azioni della Juve c'è la sua impronta. Partita di livello.- Non smette mai di provarci, nel primo tempo tira ogni volta che può senza però riuscire a segnare. Il gol l'avrebbe anche meritato (dal 69'- Buon ingresso in campo per portare un po' di peso in attacco).- Ottima prova per Barbara, che si fa trovare pronta quando serve e segna il gol che sblocca il match (dall'84').- Lavora più da sponda che da finalizzatrice, motivo per cui la si nota meno, ma per l'attacco bianconero resta un punto di riferimento importante.- Nella prima frazione le manca un po' di precisione soprattutto nell'ultimo passaggio, cresce notevolmente a inizio secondo tempo e non a caso la Juve va in vantaggio (dall'84'- Bella vittoria per la Juve Women, che dimostra di saper soffrire quando serve ma anche di essere cinica e attenta. Tre punti fondamentali.