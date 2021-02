Il primo tempo di Inter-Juventus di Coppa Italia è stato ricco di cartellini gialli, ben 5, sventolati da parte dell'arbitro Calvarese: 3 alla Juve e 2 ai nerazzurri. Di questi ultimi, uno è arrivato al 38' all'indirizzo di Arturo Vidal. In una ripartenza juventina, il centrocampista cileno è intervenuto in scivolata fuori tempo su Cristiano Ronaldo: Calvarese fa per estrarre il cartellino giallo ma poi si blocca e lascia proseguire per il vantaggio. Tuttavia Vidal protesta platealmente contro Ronaldo e l'arbitro ferma il gioco ammonendo il giocatore dell'Inter. Vidal era diffidato e salterà dunque la partita di ritorno a Torino.