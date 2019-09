Si avvicina il Derby D'Italia, che nella gara di andata si giocherà a San Siro, il prossimo 6 ottobre alle 20.45. Da oggi sono in vendita i tagliandi per i tifosi bianconeri, che saranno a disposizione nel terzo anello blu.



Inoltre, secondo il criterio di reciprocità stabilito fra le due Società, i biglietti per i tifosi bianconeri avranno lo stesso prezzo (55 euro) di quelli che, in occasione della gara di ritorno nel prossimo mese di marzo, verranno venduti ai sostenitori dell'Inter che saranno presenti all'Allianz Stadium.



L’acquisto dei biglietti nel settore ospiti è riservato ai possessori di Juventus Card o Tessera del Tifoso Juventus in corso di validità.