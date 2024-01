Manca ancora una giornata di Serie A, ma i riflettori sono già puntati a Inter-Juve, il big match di domenica 4 febbraio. Una sfida che dirà molto di una corsa scudetto avvincente come non capitava da tempo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i biglietti per la gara si sono volatilizzati in poche ore e si punta a un record. Inter-Juve di fatti potrebbe essere fra le gare a San Siro con l’incasso più alto di sempre in campionato.