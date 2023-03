Milanverso il forfait per il derby d'Italia di domenica. Stando a Gazzetta.it, il difensore dell'ha stretto i denti per entrare in campo nel finale del match di Champions League contro il Porto, ma la lomboglutalgia sinistra che lo aveva costretto a saltare tre partite di campionato è tornata a farsi sentire e gli ha consigliato prudenza. Difficile, quindi, che possa essere impiegato nella gara contro la