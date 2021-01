Dal sito ufficiale della Juventus: "LE ULTIME VOLTE... Dopo aver vinto due partite nel 2016 (una in Coppa Italia e una in Serie A), l’Inter non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime sette sfide contro la Juventus: due pareggi e cinque successi bianconeri, tutti in campionato. NUMERO 175 Questo sarà il 175° Derby d’Italia in Serie A. Gli 84 successi della Juventus sull’Inter sono un record di vittorie per una squadra contro una singola avversaria nella competizione; completano 44 pareggi e 46 ko bianconeri. ANDATA BIANCONERA La Juventus ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate nel girone di andata contro l’Inter: i bianconeri non arrivano a tre successi consecutivi nella prima parte della stagione contro i nerazzurri dagli anni ’70. COSI' A SAN SIRO La prossima sarà la 52ª partita della Juventus a San Siro nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: solamente all’Olimpico di Roma (23) e al Ferraris di Genova (20) i bianconeri hanno vinto più gare che al Meazza (19). ALTRA STATISTICA "CENTENARIA" La Juventus potrebbe diventare la seconda squadra, dopo il Milan (115), contro cui l’Inter subisce 100 gol in casa in Serie A (98 al momento). DOPPIO SAN SIRO La Juventus giocherà due partite esterne di fila al Meazza per la prima volta da aprile 1995 e potrebbe vincere due trasferte in un singolo girone d’andata di Serie A sia contro Milan che contro Inter per la prima volta dal 1930/31. BIANCONERI FORZA 3 La Juventus ha segnato almeno tre gol in tutte le ultime tre partite di campionato: nella stagione 2017/18, a settembre, ci riuscì per quattro gare di fila. QUESTIONE DI TESTA L'Inter è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato (nove) - i nerazzurri sono stati primi anche nello scorso campionato (20). Dall'altra parte, la Juventus è l'unica squadra a non aver ancora subito un gol di testa in stagione nei cinque maggiori campionati europei".