L'ex terzino juventino Moreno Torricelli ha detto la sua a JTV nel prepartita della semifinale di andata di Coppa Italia che sta per iniziare a San Siro: "La partita tra Inter e Juventus non è mai banale, c'è una rivalità storica che ti porta sempre e in ogni competizione a cercare di battere i rivali. Da entrambe le parti ci sarà voglia di vincere stasera, anche perché la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia nessuno la butta via. Cercheranno di vincere e far vedere la propria forza sia Inter che Juve. Certo, i bianconeri nella sconfitta in campionato sono stati punti nell'orgoglio..."