La Juve sotto 1-0. Finisce così il primo tempo del big match contro l'Inter, che premia i nerazzurri, avanti grazie al gol di Arturo Vidal. La Juve resta in partita anche se soffre, rischia di andare sotto di due gol e si salva in un paio di occasioni, soprattutto con Chiellini protagonista. Un approccio sbagliato in 45' difficili per i bianconeri, che ora devono invertire la tendenza.

