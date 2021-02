7







di Cristiano Corbo

Lo spavento e la ripresa, proprio a dimostrazione del fatto che l'Inter-Juve di campionato era un'altra storia. Ed è diverso il punteggio a 45', con i bianconeri che agguantano l'1-2 a San Siro dopo un inizio certamente non incoraggiante: al gol di Lautaro - con partecipazione decisiva di Demiral prima e Buffon poi -, ha risposto il calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo e conquistato in maniera furba da Juan Cuadrado, quindi l'intuizione dello stesso portoghese sugli errori di Handanovic e Bastoni.



Un vantaggio giusto e costruito con tenacia. Nonostante i primi venti minuti di buio e pressione nerazzurra. Alti e bassi con contorno di fortuna, stavolta dalla parte bianconera. E non è poco. Anzi: per larghi tratti, è proprio tutto.



