Un primo tempo intenso. L'Inter spinge più della Juve, che combatte e tiene il pallone quando può, proponendosi in un paio di occasioni. Morata costruisce l'occasione più grande, risolta in mischia da Handanovic dopo che sul pallone si erano avventati Chiellini e Alex Sandro. Cuadrado calcia fuori di poco da fuori area, mentre Danilo si inserisce puntuale ma senza trovare un compagno pronto a segnare. Decide fin qui il gol di Dzeko: 1-0 per l'Inter.