di Cristiano Corbo

Uno a uno, palla al centro. E' stato un primo tempo fulmineo, quello di San Siro: da una parte l'arrembante Inter, partita alla grande e brava a non scoraggiarsi; dall'altra questa Juve di rimessa, in grado di sfruttare l'occasione e comunque in partita, a prescindere dalla netta differenza di qualità tra le due squadre. Palese.



Il gol di McKennie aveva illuso i bianconeri, bravi a tenere di concerto e poi sorpresi dal conto salato dell'intervento di De Sciglio su Dzeko: non era compensazione, era un rigore giusto - e probabilmente ce n'era anche un altro, nell'incrocio Chiellini-Barella.



Ecco, in tutto questo attendere contro i primi della classe, spicca almeno la risposta di Kulusevski. Attesa, ma comunque sorprendente.



Leggi TOP e FLOP nella gallery dedicata