In vantaggio a San Siro. Il gol di Kostic stappa una gara combattuta e in equilibrio. La Juve, per il momento, porta gli episodi dalla sua parte e chiude il primo tempo avanti 1-0. Merito di Szczesny, che chiude Barella nei due lampi nerazzurri, e merito dell'esterno serbo che alla sua prima occasione colpisce. Il resto sono 45' da Derby d?italia, tesi quanto basta, con una miccia sempre pronta ad accendersi e che in paio di occasioni si accende per davvero. Regna l'equilibrio in campo, ma almeno per il momento non nel punteggio.