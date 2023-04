Un primo tempo di sofferenza e che la Juve chiude in svantaggio per 1-0. L'Inter crea qualche pericolo in una gara fin qui bloccata e sotto ritmo e la sblocca su una palla a metà diventata assist per il gol di Dimarco. Serve di più per alzare il livello e trovare, almeno, il gol del pari che permetterebbe di giocarsi la qualificazione fino in fondo. In tanti tra i bianconeri con una prova negativa in questi 45', ecco i giudizi a fine primo tempo.Li trovate nella nostra gallery.