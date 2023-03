. Lo sanno bene i tifosi della, che nella mattina del "day after" sono ancora nel pieno dei festeggiamenti per i tre punti conquistati contro l'a San Siro grazie alla rete di Filip. Tanti i motivi per essere felici in questo lunedì 20 marzo, a partire dalle prestazioni di singoli giocatori come Adriene Nicolò, due giganti nel centrocampo bianconero, in una serata che in generale ha lasciato la sensazione di una squadra solida, in forma e capace di togliersi ancora grandi soddisfazioni.