LA 'RICHIESTA DI INZAGHI'

A San Siro sta andando in scena il big match della 23° giornata tra Inter e Juve, con il risultato che al momento è sull' 1-0 per effetto dell'autorete segnata da Federico Gatti. Ma la partita la si sta giocando anche a bordocampo, con i due allenatori che sono più accesi che mai in questi frangenti.C'è da segnalare un'affermazione fatta da Simone Inzaghi, perchè come riportato da DAZN, l'allenatore nerazzurro si sarebbe rivolto così ad un raccattapalle vicino a lui: "