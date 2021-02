1









Come riportato da Tuttosport, l'Inter di Conte dovrà davvero fare attenzione. Non solo alla Juventus, ma anche ai falli che arriveranno questa sera. Inevitabili in una partita così importante e così sentita. TS specifica di chi si tratta: "Ben sei i diffidati, quattro in campo: Skriniar, Brozovic, Vidal e Sanchez, più Ranocchia ed Eriksen. L’Inter si è allenata ieri pomeriggio, poi Conte, come avviene ormai abitualmente per le gare casalinghe in notturna, ha concesso ai giocatori una serata in famiglia, con appuntamento ad Appiano per stamani: così aveva fatto pure per la gara di campionato contro i bianconeri".