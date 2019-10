Inter-Juve, meno uno. Ormai ci siamo: solo poche ore, poi domenica sera toccherà finalmente al campo. Il Derby d'Italia però si sposterà più avanti anche sul mercato: come racconta Calciomercato.com, dopo un'estate tribolata alle prese con il caso Icardi - e di conseguenza la 'paura' di un'intromissione nerazzurra in zona Dybala -, adesso le due fazioni capitanate da Marotta e Paratici sono partite alla caccia di Federico Chiesa.



LA SCELTA - Il viola è stato a un passo, davvero. A un passo dalla Juventus, s'intende. Come racconta CM: totale l'accordo con la società bianconera, economico (5 milioni netti a stagione per cinque anni) e progettuale. Poi? Poi dai Della Valle si è arrivati a Commisso, che ha tolto Chiesa dal mercato. Chiesa che però resta un obiettivo serio, stavolta per tutti e soprattutto per l'Inter. Ecco, la notizia è questa: la Juve forse non avrà quella posizione di vantaggio per cui aveva superato tutto e tutti fino a giugno. Marotta fa sul serio: l'idea dello sgarbo ai bianconeri stuzzica parecchio.