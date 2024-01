Sale l'attesa per il derby d'Italia tra Juve ed Inter, uno dei più importanti degli ultimi anni visto che le due squadre si contendono il primo posto in classifica. Sono stati polverizzati i biglietti, attesi più di 75mila tifosi per una sfida che può entrare nella storia. C'è aria di podio all-time a livello di incassi. Il record attuale risale proprio ad un Inter-Juventus prima della pandemia con 6,6 milioni di euro, mentre il derby di Milano di inizio stagione segue intorno a 6,2. I conteggi non si sono ancora conclusi e pertanto le cifre ufficiali non sono state comunicate ma si potrebbero addirittura superare i sei milioni di incasso. Lo riporta la