Il 6 ottobre alle 20.45 torna il Derby d'Italia in Serie A. La Juventus fa visita all'Inter e così anche San Siro comincia ad addobbarsi a festa per l'occasione. Oggi, infatti, comincia la vendita libera dei biglietti, settore ospiti incluso. Come riporta Tuttosport, infatti, il Meazza fa già segnare numeri da record, con 55 mila posti già assegnati e solo 15 mila a disposizione per le prossime tre settimane. Il settore riservato ai bianconeri è stato ridotto (non solo per la Juve, ma per ragioni di sicurezza il settore ospiti di San Siro non può accogliere più di 2350 persone) ed il costo del ticket per i tifosi juventini in trasferta sarà di 55 euro: lo stesso che verrà riservato al ritorno allo Stadium ai nerazzurri.