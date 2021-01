Inter-Juventus sarà non solo la sfida tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, ma anche quella, un po' più allargata, tra le due coppie d'attacco: Ronaldo-Morata e Lukaku-Martinez. E se la "singolar tenzone" tra CR7 e il belga vede il portoghese della Juve in vantaggio in campionato con 15 gol a 12, il "gioco delle coppie" vede in vantaggio il tandem interista: Lukaku e Lautaro hanno messo a segno in tutto 21 reti (12 + 9) mentre Ronaldo e Morata ne hanno totalizzate 19 (15 + 4). Il duo nerazzurro è al terzo posto in Europa, dietro alle accoppiate Son-Kane del Tottenham (23 gol complessivi) e Lewandowski-Muller del Bayern Monaco con 26 gol.