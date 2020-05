Nelson Semedo ha fatto sapere di voler lasciare il Barcellona. Pronto a cambiare aria, il difensore è entrato nel mirino della Juventus. Tra i due club i contatti vanno avanti da tempo e coinvolgono anche altri giocatori, il portoghese potrebbe rientrare in un affare più ampio. Semedo sulla carta potrebbe rappresentare l'alternativa ad Arthur in vista di uno scambio del quale il brasiliano non sembra convintissimo: a Barcellona sta bene e l'ha detto anche pubblicamente. Semedo è un'ipotesi anche per l'Inter se dovessero aprirsi spiragli di una trattativa per Lautaro, ma il giocatore secondo il Mundo Deportivo è preferirebbe un trasferimento in bianconero. I rapporti tra la Juve e l'agente Jorge Mendes sono ottimi, le parti lavorano.