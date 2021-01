Stefano Sensi si è sottoposto agli esami strumentali dopo il problema fisico riportato ieri nel riscaldamento contro la Fiorentina, stop che non gli ha permesso di scendere in campo dal primo minuto. Come riporta Calciomercato.com, i test effettuati dal centrocampista dell’Inter non hanno riportato né eventuali lesioni al polpaccio, né problemi muscolari di altro tipo. A questo punto, il giocatore potrebbe tornare a disposizione di Conte per il big match di domenica sera contro la Juventus.