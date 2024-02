L'ex portiere dell'Inter e oggi opinionista tv Sebastian Frey ha parlato della lotta scudetto fra Inter e Juventus ai microfoni di TvPlay. "L’Inter non ha ancora vinto questo scudetto, ma avendo battuto la Juve ha fatto un grosso passo avanti. Potrebbe portarsi a più sette battendo l’Atalanta. È stata sotto gli occhi di tutti la superiorità dei nerazzurri sulla Juventus".- "Non ha tutti i torti, all’Inter alcuni giocatori si sono inseriti alla grande. La Juve è seconda con merito, ma l’Inter è più completa. Marotta sta facendo un grandissimo lavoro, ha indovinato tutte le scelte e sta gestendo alla perfezione la società. Il gruppo è coeso, non ci sono polemiche"."L’Inter ha trovato un grande equilibrio all’interno dello spogliatoio. In questo momento dalla Juve non prenderei nessuno anche se i bianconeri hanno grandi giocatori: Szczesny, Rabiot e Allegri sono i tre punti fermi di una squadra che si sta ricostruendo".