Juve e Inter su Federico Chiesa. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha aperto alla cessione del calciatore alle giusto condizioni economiche per la società viola. I nerazzurri sarebbero in pole ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport i bianconeri non si sono arresti e pensano a due contropartite per abbassare il costo del cartellino dell'esterno della Fiorentina. Paratici pensa a Romero e Pellegrini che nella prossima stagione torneranno a Torino ma la cui permanenza alla Continassa non è scontata.