Scintille. Perché quel rigore non concesso è stato duro da digerire per l'Inter, intesa come giocatori e chiaramente allenatore. Se Inzaghi ha devastato un cartellone, c'è stato parecchio nervosismo anche in campo. Su tutti, Milan Skriniar è parso molto arrabbiato, a tal punto da prendersela anche con Allegri per una risposta di troppo del tecnico juventino. Insomma: animi caldi. Sin dai primi minuti del match.