Non una serata particolarmente brillante, quella di ieri, per Matias, lanciato da titolare nel derby d'Italia tra. "San Siro lo rende timido: ha tecnica e voglia, gli manca la progressione e sbaglia più di una scelta sprecando due volte il 2-0" scrive La Gazzetta dello Sport, che comunque gli attribuisce un 6 in pagella come Tuttosport: "Tampina Brozovic con grande abnegazione, però si incanta sul possibile 2-0 non riuscendo a scartare il cioccolatino che gli porge". Giudizio del tutto analogo da parte de Il Corriere dello Sport: "Gioca con timidezza ma si vede che sul piano tecnico c'è eccome".Noi de ilBianconero.com, invece, gli abbiamo dato un 5.5: "Si muove bene e anche con personalità, ma ha due palle gol sbagliate su cui avrebbe potuto fare molto meglio. La prima va fuori, la seconda non calcia scegliendo un tocchettino in mezzo intercettato. Nell'occasione troppo lezioso, ma anche l'età influisce. Nel secondo tempo dialoga bene anche al limite dell'area, ma gli manca l'ultimo spunto".