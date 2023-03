Non ci sarà nessuno stop per Daniele Chiffi e Paolo Mazzoleni dopo Inter-Juve e l'episodio tanto discusso sul gol di Filip Kostic. L'AIA (associazione italiana arbitri) infatti, difende l'operato di arbitro e addetto al Var.perché non c'erano le condizioni per annullare la rete. Senza immagini certe, Rocchi non può intervenire sulla squadra arbitrale. I quasi 4 minuti di check per convalidare il gol non sono un'aggravante per il designatore ma anzi, la prova dell'accuratezza di Mazzoleni davanti al monitor.L'INTER NON CI STA - A Milano, sponda nerazzurra, non sono della stessa opinione. L'Inter infatti ritiene che in realtà le immagini mostrate bastavano per invertire la decisione presa sul campo. Come detto in maniera forte e dura dall'allenatore, Simone Inzaghi nel post partita. Le sue parole però creano fastidio intorno ai vertici arbitrali, irritati per le accuse lanciate dal tecnico nerazzurro.