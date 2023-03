L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la partita persa con la Juve, ha rilasciato dichiarazioni molto dure sull'arbitraggio: "È successa una cosa inaccettabile, oggi mi riesce difficile parlare di calcio". L'AIA (associazione italiana arbitri), non ha apprezzato le dichiarazioni del tecnico e in particolare una frase non è piaciuta al designatore arbitrale, Gianluca Rocchi. Ovvero quel "mancanza di rispetto" di cui ha parlato Inzaghi.