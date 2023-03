Non si placano le polemiche arbitrali dopo Inter-Juventus, con le proteste nerazzurre per il presunto tocco con il braccio di Adrien Rabiot sull'azione che ha portato poi il vantaggio bianconero con Filip Kostic. In particolare, molto duro sull'episodio l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, che lo ha definito inaccettabile.Ma non finisce qui, perché da quanto riporta SportMediaset, il designatore arbitrale, Rocchi, è rimasto molto deluso dalla direzione di Chiffi. Non tanto per l'episodio del gol, considerato non grave, ma per la gestione complessiva della partita. A proposito della rete, Rocchi sta pensando di far uscire il dialogo tra il Var e l'arbitro, per placare le polemiche.