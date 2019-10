Sarà Gianluca Rocchi a guidare Inter-Juve. Così come racconta il Corriere dello Sport, il derby d'Italia toccherà all'esperto fischietto internazionale: originario di Firenze, Rocchi è alle ultime battute di una carriera importante e costellata da grandissime partite. Ha ricevuto un'ultima deroga proprio per questa stagione, probabilmente anche per la prossima: il suo sogno, stando a quanto riporta il quotidiano, è terminare l'avventura da arbitro agli Europei del 2020. Con Juve e Inter ha condiviso una gran carriera: 34, sono le partite fischiate ai nerazzurri; una in più per quanto riguarda la Juventus. Non è chiaramente una novità per l'attesissimo match di San Siro: la sfida è stata già diretta 3 volte, ma sempre a Torino.