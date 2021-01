La Juventus esce con le ossa rotte dal derby d’Italia, da medicare in fretta in vista della finale di Supercoppa contro il Napoli. Secco 2-0 per l’Inter di Conte, evento che in termini di spettatori ha registrato un record. Infatti, la sfida di San Siro è stata vista, su Sky, in media da 2 milioni e 902mila spettatori, facendo 10,5% di share, con 4 milioni e 246mila spettatori unici, miglior risultato stagionale sia in termini di audience media che di share. Superato il precedente primato di Milan-Juve dello scorso 6 gennaio, con 3 milioni e 899mila spettatori unici.