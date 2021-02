Come riportato da Calcio e Finanza, la sfida tra Inter e Juve, valida per le semifinali di andata della Coppa Italia 2020-21, ha fatto registrare il record stagionale di ascolti per la competizione. Ad assistere al derby d'Italia, infatti, erano ben 7.984.000 spettatori. Quasi otto milioni di persone che hanno raggiunto uno share del 28,8%. Il match ha superato il derby di Milano, valido per i quarti di finale, che aveva fatto registrare 7.780.000 spettatori. Dunque, la gara di ieri sera balza in avanti a tutte. In attesa del ritorno...